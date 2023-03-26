Англия — Украина: прогноз Эдуарда Мора на игру отбора Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Англия — Украина.

Ставка: индивидуальный тотал Англии больше 2.5 за 2.26.

«2-й тур отборочного этапа к чемпионату Европы. Англичане произвели большое впечатление, обыграв Италию. Обыграли по делу, на выезде. Уже в первом тайме решили все вопросы, а второй тайм засушили, добились важнейшего успеха.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Англии выглядит очень впечатляюще, есть баланс между обороной и атакой. Думаю, что дома англичане постараются проявить себя во всей красе. Повторюсь, это очень сбалансированная сборная, где представлены суперфутболисты, которые давно играют бок о бок.

С одной стороны, в сборной Украины есть сильные футболисты, которые играют в топ-клубах. Такие как Зинченко, Мудрик, Малиновский. Однако большинство футболистов выступают в чемпионате Украины, уровень которого не так велик. Думаю, что команда будет играть разбалансированно. Как бы я ни желал добра сборной Украины, англичане ее просто разорвут», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.97.

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