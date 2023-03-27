Ирландия — Франция: ставка Александра Мостового на игру отборочного турнира Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации чемпионата Европы Ирландия — Франция.
Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.87.
«Сборная Ирландии не проводила матч 1-го тура, и игра с Францией станет дебютной для команды в отборе. Ирландцы в этот момент играли в контрольном спарринге с Латвией и умудрились пропустить от не самого серьёзного оппонента два мяча, хотя и добыли победу. Полагаю, что выстоять против такого грозного противника «островитянам» будет очень непросто, особенно учитывая то, как французы провели свой стартовый матч.
Франция уверенно разобралась в 1-м туре с Нидерландами и доказала, что находится в отличной форме после чемпионата мира. «Трёхцветные» ещё до перерыва сняли вопрос о победителе пары, забив три безответных мяча, а во втором тайме закрепили успех, так и не позволив сопернику ответить взаимностью. Сборная захватила первенство в таблице и явно не намерена его лишаться.
На мой взгляд, в этой паре особой интриги ждать не стоит и всё завершится вполне предсказуемо. Да, Ирландия способна выстоять какое-то время, но после пропущенного мяча, который гости могут забить очень быстро, оборона хозяев дрогнет. Я считаю, что финалист недавнего чемпионата мира не испытает никаких сложностей с набором трёх очков и в уверенном стиле оформит выигрыш, имея преимущество по всем ключевым показателям», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.59.
Пиняев стал самым молодым футболистом, забившим гол за сборную России.
Ташуев: в матче со «Спартаком» будем играть в свой футбол.
В Бразильской конфедерации футбола подтвердили интерес к Анчелотти.
- 27 марта 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00