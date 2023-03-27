Ирландия — Франция: ставка Александра Мостового на игру отборочного турнира Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации чемпионата Европы Ирландия — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.87.

«Сборная Ирландии не проводила матч 1-го тура, и игра с Францией станет дебютной для команды в отборе. Ирландцы в этот момент играли в контрольном спарринге с Латвией и умудрились пропустить от не самого серьёзного оппонента два мяча, хотя и добыли победу. Полагаю, что выстоять против такого грозного противника «островитянам» будет очень непросто, особенно учитывая то, как французы провели свой стартовый матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Франция уверенно разобралась в 1-м туре с Нидерландами и доказала, что находится в отличной форме после чемпионата мира. «Трёхцветные» ещё до перерыва сняли вопрос о победителе пары, забив три безответных мяча, а во втором тайме закрепили успех, так и не позволив сопернику ответить взаимностью. Сборная захватила первенство в таблице и явно не намерена его лишаться.

На мой взгляд, в этой паре особой интриги ждать не стоит и всё завершится вполне предсказуемо. Да, Ирландия способна выстоять какое-то время, но после пропущенного мяча, который гости могут забить очень быстро, оборона хозяев дрогнет. Я считаю, что финалист недавнего чемпионата мира не испытает никаких сложностей с набором трёх очков и в уверенном стиле оформит выигрыш, имея преимущество по всем ключевым показателям», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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