Шотландия — Испания: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Шотландия – Испания в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Испании за 1.75.

«У Испании новый тренер – Луис де ла Фуэнте, который ранее работал с молодёжкой. Принципы игры остаются те же, глобальных выводов по игре с Норвегией делать не стоит. Испания обыграла норвежцев, а Шотландия разобралась с Кипром.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Можно ли сказать, что Испания наиграла на крупную победу 3:0? Скорее, нет. Шотландцы, разумеется, упрутся. Они всегда боевито играют в домашних матчах, но в футбол Испания играет лучше. Если она сыграет как умеет, то не потеряет очков. Мой прогноз – чистая победа сборной Испании», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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