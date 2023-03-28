Шотландия — Испания: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Шотландия – Испания в квалификации Евро-2024.
Ставка: победа Испании за 1.75.
«У Испании новый тренер – Луис де ла Фуэнте, который ранее работал с молодёжкой. Принципы игры остаются те же, глобальных выводов по игре с Норвегией делать не стоит. Испания обыграла норвежцев, а Шотландия разобралась с Кипром.
Можно ли сказать, что Испания наиграла на крупную победу 3:0? Скорее, нет. Шотландцы, разумеется, упрутся. Они всегда боевито играют в домашних матчах, но в футбол Испания играет лучше. Если она сыграет как умеет, то не потеряет очков. Мой прогноз – чистая победа сборной Испании», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
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