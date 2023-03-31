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«Айнтрахт» — «Бохум»: смотреть онлайн матч Бундеслиги, когда прямой эфир, где покажут

В пятницу, 31 марта, во Франкфурте-на-Майне состоится стартовый матч 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Сыграют «Айнтрахт» и «Бохум».

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире эту встречу покажут на телеканале «Матч! Футбол 2».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу «орлов» в этой встрече можно с коэффициентом 1.57. Успех «несгибаемых» оценён экспертами в 6.25. Ничейный результат идёт за 4.54.

Аналитики не сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён в 1.80, а тотал меньше 2.5 — в 2.18. Ставка «обе забьют» идёт за 1.83.

В матче первого круга, состоявшемся 8 октября 2022 года, разгромную победу со счётом 3:0 одержал «Бохум».

«Айнтрахт» в 25 матчах набрал 40 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» (25) — на 14-м месте.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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