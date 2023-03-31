«Мальорка» — «Осасуна»: смотреть онлайн матч Примеры, во сколько начало

31 марта состоится матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна». Начало – в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу балеарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех гостей оценивается в 3.90. На ничью дают коэффициент 2.85.

В прямом эфире эту встречу покажет «ОККО Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают, что матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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