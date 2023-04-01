«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 4.05.

«Локомотив» после паузы очень преобразился. Теперь это команда, уверенная в себе, с характером, а главное — с хорошим, боевым подбором игроков. В прошлом туре они совершили великолепный камбэк с «Краснодаром», проигрывая 0:2. В итоге Михаила Галактионова даже признали лучшим тренером марта в РПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, с «Пари НН» будет отсутствовать Смольников, это важный игрок. Но нижегородцы, боюсь, сейчас совсем не в том состоянии, чтобы суметь этим воспользоваться. Дела и так шли не очень, а тут ещё эта досадная оплошность с перебором карточек и в итоге техническое поражение от «Торпедо». Хотя по игре было 1:1, но и это оптимизма не добавляет», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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