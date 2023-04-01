«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ 1 апреля

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: ничья и обе забьют за 5.00.

У «Спартака» наметилась плохая тенденция — меньше двух не пропускает. Причём не важно где — и дома, и в гостях. При этом атакующий потенциал у команды огромен, она явно может забивать больше, сколько бы ни пропускала, но очень много моментов остаются нереализованными. А в Оренбурге так и вообще сухое поражение при единственном ударе в створ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» же чувствует себя спокойно, он не ведёт борьбу за первые строчки, от него не ждут великих свершений, но у него отличные шансы забраться на четвёртое место — и это будет лучшим достижением в его истории. «Спартак» же потерял вторую строчку и будет лихорадочно пытаться её вернуть. Что, конечно, чревато ошибками. Посмотрим, справятся ли с эмоциями красно-белые, смогут ли сыграть хладнокровно и рационально. Это не их сильная сторона, но ситуация того требует. Но более логичным исходом кажется ничья.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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