«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.
«Обе команды находятся в бедовой ситуации за пределами поля. У «Эвертона» очень серьёзные подозрения в финансовых махинациях. Предстоит большое разбирательство.
У «Тоттенхэма» — отставка Антонио Конте, попытки найти нового главного тренера. Пока Кристиан Стеллини приезжает в качестве главного, он уже подменял Конте во время болезни. Но тут ситуация иная.
Думаю, что очень нервная обстановка будет как в одной, так и в другой команде. Возможно, ключом к игре станет появление Ришарлисона, который на этом стадионе забивал достаточно много в футболке другой команды. Возможно, он выйдет и сыграет решающую роль.
Обратил бы внимание на то, что 7 из 10 последних побед у «Эвертона» были с одинаковым счётом 1:0. Думаю, что здесь тоже будет низовой матч, тягучий, тяжёлый. Потому что Шон Дайч по-другому не играет. А «Тоттенхэм» в турбулентности», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 8.20.
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