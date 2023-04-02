«Эвертон» — «Тоттенхэм». Расставание с Конте пройдёт безболезненно

3 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «ирисок» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм» (03.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Эвертон Ливерпуль Не начался Тоттенхэм Хотспур Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели матчи квалификации ЧЕ-2024. Возвращаемся на внутренние арены. В английской Премьер-лиге на 3 апреля запланирована встреча, которая закроет программу 29-го тура. На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле местный «Эвертон» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Смена главного тренера благоприятно повлияла на «Эвертон». Шон Дайч быстро адаптировался в клубе и помог ему добыть хорошие результаты в последних восьми турах чемпионата Англии. «Ириски» проиграли только «Ливерпулю» (0:2), «Астон Вилле» (тоже 0:2) и «Арсеналу» (0:4).

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Также синие сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и «Челси» (тоже 2:2). Победили «Арсенал», «Лидс» и «Брентфорд» (во всех трёх случаях 1:0). Впечатляет, но впереди у Дайча очень много работы. В ближайшем будущем его подопечных ждёт борьба за выживание. Усложняют тренеру задачу ограниченность ресурсов и регресс лидеров.

Привело к этому руководство предыдущих наставников — Рафаэля Бенитеса и Фрэнка Лэмпарда. Постепенно Дайч исправляет оставленные ими проблемы, налаживая контроль мяча и делая эффективнее линию атаки. Благодаря его стараниям «Эвертон» стал острее атаковать, чаще создавать потенциально голевые моменты, а также больше бить по воротам соперников.

Тем не менее «ириски» всё ещё выглядят очень уязвимыми. Им постоянно приходится играть вторым номером и иногда полагаться на удачу. Во встрече последнего тура с «Челси» подопечные Дайча зацепились за ничейный результат отнюдь не без везения. Они сравняли счёт лишь на 89-й минуте встречи. Соперник больше владел мячом и нанёс почти в два раза больше ударов.

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Ко всему прочему после игры с «Челси» «Эвертон» был обвинён в нарушении правил финансового фэйр-плей. «Ириски» зафиксировали убытки в размере € 422 млн за последние три года. Согласно правилам Премьер-лиги, предельный уровень дефицита не должен превышать € 120 млн. Нарушающие правила «честной игры» клубы могут быть оштрафованы, в том числе путём снятия очков.

У «Тоттенхэма» дела обстоят лучше. Он является одним из главных претендентов на попадание в топ-4 по окончании сезона. Впрочем, и у лилово-белых есть некоторые проблемы. Совсем недавно они расстались с Антонио Конте. Специалист пропустил пять матчей после операции.

Несмотря на отсутствие итальянца, лондонцы добыли неплохие результаты. Сначала они обыграли «Манчестер Сити» (1:0) и уступили «Лестеру» (1:4). Затем победили «Вест Хэм» (2:0) и «Челси» (тоже 2:0), а также проиграли «Вулверхэмптону» (0:1), который заметно прибавил под руководством Хулена Лопетеги.

После возвращения Конте «Тоттенхэм» не сумел обыграть «Милан» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, вследствие чего покинул турнир. «Россонери» выиграли по сумме двух матчей — 1:0. После этого «шпоры» одержали победу в матче с «Ноттингем Форест» (3:1) и сыграли вничью с располагающимся на последнем месте в турнирной таблице «Саутгемптоном» (3:3).

Во встрече со «святыми» лондонцы вели со счётом 3:1 к 75-й минуте, но удержать комфортное преимущество им не удалось. Итог матча вызвал у Конте гнев. Тренер выразил недовольство как игрокам, так и руководству «Тоттенхэма». В результате боссы приняли решение отправить его в отставку.

Остался руководить лилово-белыми до конца сезона помощник Конте — Кристиан Стеллини. Именно он исполнял обязанности главного тренера, когда итальянский специалист отсутствовал ввиду восстановления после операции. Так что вряд ли расставание с Конте сильно ударит по «Тоттенхэму».

К тому же в отличном тонусе пребывает лидер «шпор» Гарри Кейн. В квалификации ЧЕ-2024 он помог своей сборной обыграть Италию (2:1) и Украину (2:0). В обеих встречах нападающий отметился забитыми мячами, которые стали для него 54-м и 55-м за национальную команду. Таким образом, он обошёл легендарного Уэйна Руни и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

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За 28 туров в АПЛ Кейн забил 21 гол. Думается, он поможет «шпорам» одержать победу в предстоящем матче. П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. История очных встреч только за такой исход. В 13 последних матчах «ириски» выиграли лишь дважды, причём один раз в добавленное время в Кубке Англии. Также было четыре ничейных результата. Всё остальное — победы лилово-белых.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2023 года

В игре «Эвертона» появился некоторый прогресс благодаря смене главного тренера. Однако по силе он всё равно пока что уступает «Тоттенхэму». У «ирисок» банально меньше ресурсов, а также хуже тонус ведущих игроков. Да и хорошие результаты в последних восьми турах они добыли не без удачи. Несмотря на уход Конте и то, что встреча состоится в Ливерпуле, в победу «шпор» верится больше. У них лучше результаты на дистанции. Также всецело на стороне лилово-белых история очных встреч.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

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