«Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.25.

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Англии. Для меня «шпоры» остаются достаточно непонятной командой. Однако в связи с уходом Антонио Конте я всё же склоняюсь тут к успеху гостей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Эвертона» сезон проходит очень тяжело. До сих пор клуб рискует опуститься в зону вылета. А борьба за выживание в АПЛ сейчас идёт более ожесточённая, чем за первые места. И «ириски» находятся в самом центре этой борьбы.

Да, в последних турах клуб из Ливерпуля не проигрывал. Дважды он отобрал очки у соперников, идущих в середине таблицы и выше – 2:2 с «Челси» и 1:0 с «Брентфордом». Но сильно подняться в таблице это «Эвертону» пока не позволило – он идёт на 17-й строчке в лиге.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Эвертон Ливерпуль Не начался Тоттенхэм Хотспур Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Тоттенхэма», конечно, таких проблем, как у «Эвертона», нет. Более того, клуб даже вполне может выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сейчас «шпоры» располагаются на четвёртом месте и уступают «Ман Юнайтед» только одно очко. Но тем более странными выглядит ситуация с Антонио Конте, который перед паузой на матчи сборных разразился критикой на весь клуб. В итоге пока что руководить командой будет заменяющий тренер.

Но я думаю, что три очка тут всё-таки достанутся лондонцам. Обычно после ухода главных тренеров, особенно такого жёсткого, как Конте, игроки немного расслабляются и играют в своё удовольствие. Так что я уверен, что сейчас на выезде победит «Тоттенхэм». «Эвертон» находится совсем не в той форме, чтобы оказывать сопротивление сопернику», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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