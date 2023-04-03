«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Эвертон» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.13.

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», ведя в счёте два мяча, игроки снова продемонстрировали отсутствие характера, о чём прямо сказал Конте, за что и был спустя некоторое время уволен. Что будет дальше с командой – вопрос. Игровые проблемы имеются, как, в общем-то, и класс многих исполнителей никуда не делся. Многое, если не всё, будет зависеть от морального состояния команды – «шпоры» слишком ему подвержены, что мы не раз замечали по ходу этого сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот у «Эвертона» с этим проблем нет. У Шона Дайча не забалуешь – все выполняют свою работу от и до, о потере концентрации не может быть и речи. Три тура уже не проигрывают «ириски», сыграв за это время дважды вничью на выезде, включая матч на «Стэмфорд Бридж». В общем, нет больших сомнений в том, что хозяева здесь будут биться, играть организованно и пытаться сократить до минимума остроту у своих ворот.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Эвертон Ливерпуль Не начался Тоттенхэм Хотспур Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Кажется, что у «Эвертона», даже если не сможет сыграть Калверт-Льюин, здесь будут неплохие шансы как минимум не проиграть», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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