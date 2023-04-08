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«Торпедо» — «Факел»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Торпедо» — «Факел»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Факел».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 7.00.

«У «Факела» есть потенциал, чтобы не вылететь напрямую. Его матчи, особенно на своём поле, это доказывают. К тому же у команды хорошая функциональная подготовка.

Уверен, на матч с «Торпедо» воронежцы выйдут предельно мотивированными.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У москвичей шансы остаться в элите мизерные, но просто так очки отдавать они тоже не будут.

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Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч «Торино» — «Рома» с коэффициентом 3.90.

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