«Торпедо» — «Факел»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Факел».
Ставка: ничья со счётом 0:0 за 7.00.
«У «Факела» есть потенциал, чтобы не вылететь напрямую. Его матчи, особенно на своём поле, это доказывают. К тому же у команды хорошая функциональная подготовка.
Уверен, на матч с «Торпедо» воронежцы выйдут предельно мотивированными.
У москвичей шансы остаться в элите мизерные, но просто так очки отдавать они тоже не будут.
Посмотрите: тому же «Ростову» они доставили массу проблем!»
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч «Торино» — «Рома» с коэффициентом 3.90.
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Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 5.05.
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