«Торпедо» — «Факел»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Факел».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 7.00.

«У «Факела» есть потенциал, чтобы не вылететь напрямую. Его матчи, особенно на своём поле, это доказывают. К тому же у команды хорошая функциональная подготовка.

Уверен, на матч с «Торпедо» воронежцы выйдут предельно мотивированными.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Факел Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

У москвичей шансы остаться в элите мизерные, но просто так очки отдавать они тоже не будут.

Посмотрите: тому же «Ростову» они доставили массу проблем!»

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч «Торино» — «Рома» с коэффициентом 3.90.

Главный тренер «Торино» высказался о будущем Миранчука и Влашича.

Губерниев: Кержаков? Уехал и уехал — каждый сам выбирает свой путь.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 5.05.