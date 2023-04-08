«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».
Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:1 за 8.50.
«Принципиальнейший матч двух равных соперников. Явного фаворита здесь нет.
Однако «Динамо» в последнее время нестабильно, а поражение во встрече с «Акроном» в Кубке России может психологически подействовать на игроков.
«Спартак» же будет иметь преимущество домашнего поля. Поэтому мне ближе победа красно-белых, даже с учётом того, что отсутствуют несколько лидеров.
Однако «Динамо» сможет дать сдачи. Делаю выбор в пользу победы «Спартака» со счётом 2:1».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч «Торино» — «Рома» с коэффициентом 3.90.
Главный тренер «Торино» высказался о будущем Миранчука и Влашича.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
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