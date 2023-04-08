Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:1 за 8.50.

«Принципиальнейший матч двух равных соперников. Явного фаворита здесь нет.

Однако «Динамо» в последнее время нестабильно, а поражение во встрече с «Акроном» в Кубке России может психологически подействовать на игроков.

«Спартак» же будет иметь преимущество домашнего поля. Поэтому мне ближе победа красно-белых, даже с учётом того, что отсутствуют несколько лидеров.

Однако «Динамо» сможет дать сдачи. Делаю выбор в пользу победы «Спартака» со счётом 2:1».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч «Торино» — «Рома» с коэффициентом 3.90.

Главный тренер «Торино» высказался о будущем Миранчука и Влашича.

Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

Губерниев: Кержаков? Уехал и уехал — каждый сам выбирает свой путь.

Материалы по теме
У Абаскаля нет замены Промесу. Дерби «Спартака» и «Динамо» обречено на скуку?
У Абаскаля нет замены Промесу. Дерби «Спартака» и «Динамо» обречено на скуку?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023