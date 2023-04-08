«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус» в 29-м туре Серии А сезона-2022/2023.
Ставка: «Лацио» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.
«Центральная встреча тура в Италии. «Лацио», идущий вторым и давно не проигрывающий, примет «Ювентус».
Вокруг туринцев продолжают сгущаться тучи. Идут разбирательства по поводу их наказания. Говорили, что могут вернуть им очки, потом сказали, что могут ещё и отнять.
В общем, история тяжёлая. При этом «Юве» уверенно шёл бы вторым, если бы ему вернули 15 очков. По результатам у команды Аллегри полный порядок. Туринцы продолжают бороться в Кубке Италии, у них впереди четвертьфинал Лиги Европы. Команда в неплохом тонусе.
«Лацио» же вылетел из еврокубков и сейчас сосредоточен на том, чтобы финишировать вторым и получить пропуск в Лигу чемпионов. Честно говоря, от команды Сарри хотелось бы видеть более атакующий футбол, но, возможно, ему не хватает кадров. Зато в шести последних матчах в чемпионате римляне не пропускали. Оборона работает прекрасно.
Думаю «Лацио» будет свежее, он на неделе отдыхал, ему не нужно думать о еврокубках. Но не верю, что он продлит свою сухую серию. «Ювентус» на ходу, атака по персоналиям очень мощная. Подход к воротам «Лацио» будет найден. Хозяева тоже, скорее всего, забьют.
Мне видится здесь ничья 1:1, но выберу ставку – «Лацио» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Как-то повелось, что римляне в последнее время дожимают своих соперников. Так было с «Наполи», так случилось и в дерби с «Ромой». И если учесть, что «Лацио» должен быть свежее, то 2:1 вполне здесь может случиться».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 5.05.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Главный тренер «Торино» высказался о будущем Миранчука и Влашича.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
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