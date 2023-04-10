«Барселона» — «Жирона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Жирона».
Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 4.5 за 1.68.
«У «Барсы» было достаточно времени, чтобы зализать раны после болезненного поражения от «Реала». В матчах с соперниками уровня «Жироны» «Барселона» редко теряет очки, тем более что у неё остался только один турнир, в котором она выступает.
Мне кажется, что вполне можно поставить на победу «Барселоны» при тотале меньше 4.5. «Барса» против соперников такого уровня пропускает очень мало. Кстати, в матче первого круга «Барселона» выиграла с минимальным счётом 1:0.
«Барса» не настолько хороша, чтобы забивать много, тем более что «Жирона» — соперник довольно неуступчивый. Несмотря на 12-очковый отрыв от «Реала», «Барселона» не будет играть спустя руки, так как перед своими болельщиками надо ответить за поражение от «Реала» 0:4. Думаю, что «Барса» победит, но слишком много не забьёт», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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