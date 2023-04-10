«Барселона» — «Жирона»: ставка Егора Титова на матч Примеры 10 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Жирона» в 28-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.82.

«Барселона» после разгрома от «Реала» в Кубке Испании постарается практически оформить чемпионство. Преимущество над «Реалом» в случае победы может вырасти до 15 очков. На мой взгляд, «Барса» будет настроена выиграть эту встречу, чтобы загладить вину перед своими болельщиками. В каком-то смысле матч с «Жироной» — это дерби, поэтому выигрывать необходимо после такого позора (0:4).

Лучшие прогнозы на сегодня.

И «Жирона», как мне кажется, удобный соперник для «Барселоны». Она не закрывается, играет сама, много забивает, но в обороне надёжности нет. И здесь за счёт класса «Барселона» должна забивать своё и уверенно побеждать.

Испания - Примера. 28-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Жирона Жирона Кто победит в основное время? П1 X П2

Не буду здесь что-то придумывать — победа «Барселоны» с форой (-1.5). 3:1 — очень вероятно», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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