«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» – «Спартак» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 4.5 за 1.70.

«Классика советского футбола, российского футбола — это матч в «Лужниках» между «Торпедо» и «Спартаком».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» давно не побеждает, если мы берём все турниры. Прямо подводит реализация «Спартак», хотя не скажешь, что он играет плохо. Что-то пробует, что-то ротирует Гильермо Абаскаль, и в своей жизни тоже. Женился на этой неделе, официально расписался Абаскаль в Москве. Всё красиво, погуляли на Красной площади.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ещё одно знаковое место для Москвы — это, конечно, стадион «Лужники», и «Спартак» там впервые за долгое время сыграет с «Торпедо». Торпедовцы одержали победу над «Факелом», это, конечно, добавляет положительных эмоций и создаёт такую видимость, что «Торпедо» борется за сохранение места в РПЛ. Но мне кажется, всё равно автозаводцам будет очень сложно. Клотет, конечно, не волшебник. А «Спартаку» должно повезти, должно количество перерасти в качество, потому что действительно моментов он создаёт очень много в каждом матче.

Я думаю, что «Спартак» выиграет у «Торпедо», но вряд ли много забьёт, скорее всего, и не пропустит. Я бы сыграл «Спартак» выиграет и не пропустит» как вариант. Но основным прогнозом дал бы победу «Спартака» и тотал меньше 4.5 мяча» за 1.70», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

Асхабадзе: Федун просил привезти Салаха, но я знал, что он не поедет в Россию.

Семшов: заменить Йокановича в «Динамо» может любой.

«Бавария» оштрафовала Мане на € 500 тыс. за драку с Зане.