«Манчестер Сити» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.98.

«Манчестер Сити» и «Лестер» встретятся в рамках 31-го тура английского чемпионата. Думаю, тут без вариантов для гостей. «Горожане» ведут погоню за «Арсеналом». Так что расслабляться подопечным Гвардиолы некогда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На неделе «Ман Сити» встречался с «Баварией» в Лиге чемпионов. В первом матче четвертьфинала многие ждали борьбы, заранее победителя было сложно предсказать. Однако «горожане» уверенно обыграли мюнхенцев, не дав сопернику забить. Итог – уверенные 3:0. Таким образом, серия побед во всех турнирах «Сити» уже насчитывает девять матчей.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 15 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Лестер Сити Лестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лестер» же находится в противоположной ситуации – сейчас «лисы» идут на серии неудач. Единственное очко клуб заработал с «Брентфордом» (1:1), но всем остальным командам он проигрывал. В АПЛ коллектив уже опустился в зону вылета. В результате из «Лестера» был уволен главный тренер. Посмотрим, получится ли у клуба сохранить прописку.

В общем, тут нет смысла особо рассуждать о шансах гостей. «Лестер» не может рассчитывать на очки в этом противостоянии. «Ман Сити» обязан выигрывать, чтобы продолжать погоню за «Арсеналом», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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