ЦСКА — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Урал» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Не забываем и про Кубок России. У нас финал Пути РПЛ — два матча между «Уралом» и ЦСКА. И это будет уже пятая по счету встреча этих команд в нынешнем сезоне. Дважды они встречались в Кубке на групповой стадии, дважды уже встречались в чемпионате, в последний уикенд играли матч чемпионата в Екатеринбурге, где ЦСКА одержал победу 2:1 с не совсем понятными судейскими решениями.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь матч домашний для ЦСКА. И когда команды так часто друг с другом встречаются, какую-то логику найти достаточно сложно. Но если мы берём четыре игры этого сезона, то в трёх из них вариант «2-3 гола» доезжал. Была ничья 0:0 в Екатеринбурге в матче группового турнира Кубка России, и там в серии пенальти «Урал» выиграл. Здесь Путь РПЛ, будет ещё ответная встреча. ЦСКА неплохо наказывает соперника за ошибки в обороне, умеет армейский клуб выжать практически максимум из минимума созданных моментов. И у «Урала» очень приличная группа атаки. Она была чуть подкорректирована в предыдущем матче: там Бикфалви сыграл, а Каштанов только на замену вышел, Ранджелович вообще не сыграл. Поэтому, мне кажется, есть свеженькие футболисты, которые обязательно выйдут на эту встречу.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ) 19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Урал» играет очень смело, достаточно агрессивно, плюс здесь Гончаренко будет на своем месте, он свою дисквалификацию в чемпионате отбыл. Его присутствие у кромки поля, наверное, как-то должно дополнительно помочь «Уралу».

Выберу вариант «2-3 гола» на эту встречу, раз уж в этом сезоне в трёх из четырёх матчей он доезжал. Почему бы не доехать и сейчас? Коэффициент – двойка», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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