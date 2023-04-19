«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» – «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Бавария», получив 0:3 в первом матче, конечно, ринется отыгрываться дома. Сейчас уже не так нужно печься о своих воротах в таких ситуациях, ведь правило гостевого гола не действует. Не знаю, что может эта «Бавария», у которой новый тренер, драки между игроками, но на мастерстве и желании уж точно мюнхенцы что-то забьют. Трибуны помогут. Такие суперклубы просто так не сдадутся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А «Сити» в огромном порядке. Даже если «Бавария» надавит, забьёт, то свои моменты у команды Гвардиолы будут. В тонусе все игроки, они могут любого переиграть на данном отрезке сезона.

Не буду ничего придумывать – «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Эта ставка кажется самой реальной. И коэффициент приличный. Не верю, что «Бавария» перевернёт ситуацию, но забить уж точно должна. «Сити» в долгу не останется», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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