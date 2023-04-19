ЦСКА — «Урал»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России ЦСКА — «Урал».

Ставка: победа ЦСКА за 1.71.

«ЦСКА и «Урал» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Для соперников это будет уже пятая встреча в сезоне. Они хорошо друг друга знают. Но в лучшей форме сейчас, как я считаю, находятся именно армейцы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Собственно, своё превосходство в уровне над соперником подопечные Федотова доказали в предыдущем туре РПЛ. На выходных ЦСКА на выезде играл с «Уралом» и достаточно уверенно победил — 2:1. Для армейцев эта победа стала уже седьмой кряду, если не брать товарищеский матч с 2DROTS. В РПЛ москвичи претендуют на вторую строчку сейчас.

А вот «Урал» начал испытывать большие проблемы. Ещё совсем недавно клуб играл очень уверенно, шёл на длинной серии без проигрышей. Но сейчас екатеринбуржцы «посыпались». В пяти матчах во всех турнирах подопечные Гончаренко уступили четыре раза. Перед командой снова нависла угроза попадания в зону вылета из РПЛ.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ) 19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, я тут вижу ЦСКА фаворитом. На прошлых выходных армейцы уже показали свой уровень. Да, сейчас соперники сыграют только в первом матче финала. Но не думаю, что подопечные Федотова из-за этого факта расслабятся и упустят победу у себя дома», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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