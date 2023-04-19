«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 19 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов» в Кубке России сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Краснодара» за 1.78.
«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке России. Набирает форму команда Владимира Ивича. Практически нет травмированных. Возвращение Черникова стабилизировало игру в середине поля, неплохо смотрится Бачи, в очень хорошей форме находится Кордоба.
«Краснодар», играя дома, наверняка соберёт 25–27 тысяч болельщиков без Fan ID. И «Краснодар», конечно, фаворит этого матча. Плюс у «Крыльев» очень большие потери — и в центре обороны, и в середине поля. Хоть «Крылья» — команда играющая и у неё есть хороший шанс, чтобы добраться до финала, но сделать это будет архисложно. К тому же у «Крыльев» не суперпонятная ситуация в РПЛ. Да, есть небольшой отрыв, но в последнем туре, откровенно говоря, самарцы не очень хорошо выглядели в игре с «Химками». Как это будет с «Краснодаром» — не знаю. Но, повторюсь, «Краснодар» сейчас в хорошем эмоциональном состоянии, да и играет дома.
Мне кажется, у «Краснодара» неплохие шансы на то, чтобы пройти в финал Пути регионов. Для этого надо дома побеждать «Крылья». Мой прогноз — победа Краснодара за 1.78», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 22.95.
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