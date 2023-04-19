«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Германии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.69.
«Здесь очевидно солидное преимущество по счёту и по игре было у футболистов Пепа, особенно во втором тайме. «Сити» идёт за тремя трофеями. Вполне возможно, что все три трофея и соберёт. Надо не упустить только то, что уже есть в руках. А это победа над «Баварией».
«Мюнхен» сейчас в транзитном периоде при Тухеле. Матч с «Хоффенхаймом» как раз подтверждает это.
Можно будет посмотреть на Садио Мане, в какой форме он находится после скандала с Зане. Мане – это тот человек, который умеет забивать «Сити». В матчах за «Ливерпуль» он забил горожанам 10 раз.
С другой стороны, есть Эрлинг Холанд, который также идёт на невероятные рекорды. В такой ситуации матч точно получится результативным», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 22.95.
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«Бавария» оштрафовала Мане на €350 тысяч за драку с Зане.
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