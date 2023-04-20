«Спортинг» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Спортинг» и «Ювентус» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В их первой игре победа досталась туринцам со скромным счётом 1:0. Сейчас я не думаю, что португальцы у себя дома легко проиграют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хотя у лиссабонцев сейчас не самая простая ситуация в домашнем чемпионате. Клуб явно проводит не лучший свой сезон. В таблице «Спортинг» идёт на четвёртом месте и уже сильно отстаёт от первой тройки. Разрыв увеличился и после того, как команда пару раз недавно сыграла вничью.

А вот «Ювентус» и вовсе начал проигрывать в Серии А. Даже несмотря на штраф, клуб уверенно выступал и поднимался к топ-5 в таблице. Но сейчас «старая синьора» замедлилась. Причём если 1:2 с «Лацио» ещё можно понять, то вот 0:1 от «Сассуоло» уже вызывает вопросы.

Думаю, что «Спортинг» правильно настроится на эту встречу. Отрыв «Ювентуса» в счёте минимален — всего один гол и счёт у них равный. Поэтому лиссабонцы будут бороться до конца.

«Ювентус» тоже, конечно, приложит максимум усилий для победы. Однако клуб явно стал «буксовать» из-за матчей в Серии А и в еврокубке. Поэтому доминирующей победы туринцев я не жду.

Не стану гадать, кто победит. «Спортинг» действительно может оказать сопротивление итальянскому гранду. Так что лучше поставлю на голы. Мой вариант — обе забьют. В атаке соперники будут активны — сегодня решится, кто пройдёт в полуфинал», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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