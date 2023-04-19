«Спортинг» — «Ювентус». Аллегри сделал выбор

Туринцы бросят все силы на Лигу Европы, ведь этот турнир для них в приоритете.

20 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Спортинг» – «Ювентус». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лиссабонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех туринцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.32. Поставить на ничью предлагают за 3.30.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спортинг» – «Ювентус» 20 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Спортинг» – «Ювентус» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» – «Ювентус» (20.04.2023)

Неделю назад в Турине матч этих команд особой зрелищностью не отличался. «Ювентус» победил со счётом 1:0 благодаря голу Федерико Гатти. Теперь «Спортинг» на домашнем стадионе «Жозе Алваладе» постарается отыграть отставание. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

«Спортинг» в первом матче оставил противоречивые впечатление от своей игры. С одной стороны, подопечные Рубена Аморима не позволили фавориту добиться комфортного преимущества дома. С другой — они наиграли на гол, но забить так и не смогли. Винить в этом стоит только самих себя.

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В памяти отложились матчи «львов» с лондонским «Арсеналом» на предыдущей стадии турнира. Они выиграли у очень сильного соперника. Победа над лидером АПЛ достойна восхищения, однако тогда «канониры» не были готовы делать ставку на ЛЕ. Матчи с «Ювентусом» — другое дело!

Готов ли «Спортинг» к такому – серьёзный вопрос. Хозяевам необходимо сравнивать общий счёт, но уже полтора месяца их игра не внушает оптимизма. В восьми последних матчах удалось выиграть лишь четыре раза. При этом, кроме «Арсенала», обыграть удалось «Боавишту», «Санта-Клару» и «Каза Пия», которые находятся за пределами верхней половины таблицы португальского чемпионата.

Если не заглядывать слишком далеко, то в четырёх последних играх во всех турнирах у «Спортинга» только одна победа. Только в одном матче удалось забить больше мяча. В атаке у «львов» по-прежнему многое завязано на Педру Гонсалвеше – у форварда 19 голов и 12 передач в сезоне во всех соревнованиях. Однако его усилий хватает не всегда.

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«Ювентус» тоже будет играть осторожно, в первую очередь оберегая имеющийся результат. И дело здесь отнюдь не в том, что у гостей нет ресурсов для разгрома. Просто «бьянконери» нынче не в лучшем состоянии. В первом матче они действовали в оборонительном стиле, нанеся вдвое меньше ударов по воротам, а в Лиссабоне рисковать смысла мало.

Победа в матче со «Спортингом» стала для команды Массимилиано Аллегри единственной на отрезке из четырёх последних игр. При этом она потеряла очки не только с равными «Интером» (1:1) и «Лацио» (1:2), но даже проиграла «Сассуоло» (0:1). Из-за этого туринцы отдалились на расстояние в пять очков от еврокубковой зоны.

Они прекрасно понимают, что в чемпионате ничего серьёзного в нынешнем сезоне добиться уже не удастся, поэтому приоритеты понятны. Итальянский клуб ставит на Лигу Европы почти всё. В пяти матчах этого турнира он не проиграл ни разу. Более того, «Ювентус» одержал четыре победы подряд, не пропустив ни гола.

Аллегри умеет ставить игру от обороны, а его схема с тройкой центральных защитников подходит под разные стили. Тем более что на нападение положиться нельзя. Два лучших бомбардира команды Душан Влахович и Адриен Рабьо в пяти последних встречах на двоих забили один гол. А третий в гонке Мойзе Кин – травмирован.

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«Спортингу» необходимо отыграть всего один мяч, но в матче с самой надёжной командой турнира. Если не удастся навязать «Ювентусу» быстрый темп сразу, то гости способны спокойно довести дело до нужного результата. Ввязываться в голевое безумие Аллегри точно не станет, поэтому большого количества мячей ждать не стоит. И лучшим вариантом ставки сейчас видится «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 2.41.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Спортинг» – «Ювентус» 20 апреля 2023 года

«Ювентус» всего в трёх шагах от важнейшего финала. Безусловно, загадывать ещё рано, ведь после первого матча туринцы ведут в счёте с разницей в один гол, но нет сомнений, что к этому турниру они относятся серьёзно. Соперники не в лучшей форме, «Спортинг» победил в одной из четырёх последних встреч и мало забил, тогда как гости в целом ставят на оборону. Задумки тренера итальянцев пока работают неплохо, однако в Лиссабоне им будет тяжело. Туринцы не являются фаворитами встречи, ставить на их победу рискованно. Однако путёвку в полуфинал они упустить не должны.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.41.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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