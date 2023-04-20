«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги Европы в Лиссабоне

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют за 1.97.
«Спортинг» дома примет «Ювентус» после поражения на выезде со счётом 0:1. Но португальцы проиграли явно не по делу. В конце могли забивать и сравнивать счёт. Даже о победе можно было бы говорить, но резервный вратарь «Ювентуса» спас команду.
Туринцы выиграли в своём стиле, не очень зрелищно, но «Ювентус» не про зрелищность, а скорее про результат и игру от обороны. Наверняка такие намёки будут и на выезде. Но в первой игре «Спортинг» должен был забить и на своём поле всё же сумеет реализовать моменты, а туринцам будет сложно в гостях. На выходных на чужом поле проиграли в Серии А.
Потому что «Спортингу» нужно забивать, может получиться более открытая игра, чем в прошлый четверг. «Спортингу» нужно играть смело, а у «Ювентуса» есть ряд исполнителей, которые и без моментов могут соорудить гол, как тот же Ди Мария.
Думаю, что ставка «обе забьют», которая должна была пройти в Италии, пройдёт на этот раз в Португалии. Эта ставка — редкость в матчах с участием «Ювентуса», но не в этот раз, так как командам надо отталкиваться от результата в первом матче, поэтому встреча может получиться более результативной, чем неделю назад, тем более и коэффициент привлекательный», — сказал Керимов.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
«Оренбург» договорился с «Расингом» о выкупе Мансильи.
Джикия: никакой недооценки «Акрона» со стороны «Спартака» не было.
Смородская: РФС правильно сделал, что отказался от турнира ЦАФА.
- 20 апреля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:59