«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги Европы в Лиссабоне

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Спортинг» дома примет «Ювентус» после поражения на выезде со счётом 0:1. Но португальцы проиграли явно не по делу. В конце могли забивать и сравнивать счёт. Даже о победе можно было бы говорить, но резервный вратарь «Ювентуса» спас команду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Туринцы выиграли в своём стиле, не очень зрелищно, но «Ювентус» не про зрелищность, а скорее про результат и игру от обороны. Наверняка такие намёки будут и на выезде. Но в первой игре «Спортинг» должен был забить и на своём поле всё же сумеет реализовать моменты, а туринцам будет сложно в гостях. На выходных на чужом поле проиграли в Серии А.

Потому что «Спортингу» нужно забивать, может получиться более открытая игра, чем в прошлый четверг. «Спортингу» нужно играть смело, а у «Ювентуса» есть ряд исполнителей, которые и без моментов могут соорудить гол, как тот же Ди Мария.

Думаю, что ставка «обе забьют», которая должна была пройти в Италии, пройдёт на этот раз в Португалии. Эта ставка — редкость в матчах с участием «Ювентуса», но не в этот раз, так как командам надо отталкиваться от результата в первом матче, поэтому встреча может получиться более результативной, чем неделю назад, тем более и коэффициент привлекательный», — сказал Керимов.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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