«Реал» Мадрид — «Сельта»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Реал» Мадрид примет дома «Сельту» в рамках очередного тура испанской Примеры. Мадридцы на неделе обыграли «Челси» в Лиге чемпионов. Так что не думаю, что сейчас «сливочные» сыграют оптимальным составом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мадридцы давно потеряли мотивацию в чемпионате. Догнать лидирующую «Барселону» у подопечных Анчелотти уже вряд ли выйдет. Правда, снизу клуб уже поджимает «Атлетико» — разрыв между ними составляет два очка. Думаю, понижение на третье место ещё сильнее скажется на репутации команды.

А вот «Сельта» особых иллюзий по поводу этого сезона уже не питает. Соперники из еврокубковой зоны отрываются от «кельтов» на десять очков. Однако подопечные Карлуша Карвальяла стоят слишком низко в таблице – на 12-й позиции. Так что коллективу сейчас главное не опуститься к зоне вылета.

Испания - Примера. 30-й тур 22 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Сельта Виго Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, я считаю, что не стоит ждать лёгкой победы «Реала». Только несколько дней назад клуб встречался в важном матче Лиги чемпионов с «Челси». Было видно, что лидеры немного устали. Тот же Модрич совершал много ошибок. А сейчас у мадридцев будет пара спокойных недель. Думаю, на этих выходных Анчелотти даст основным футболистам отдохнуть.

Так что я тут предлагаю ставку – обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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