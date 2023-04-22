«Реал» Мадрид — «Сельта»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Сельта».
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Реал» Мадрид примет дома «Сельту» в рамках очередного тура испанской Примеры. Мадридцы на неделе обыграли «Челси» в Лиге чемпионов. Так что не думаю, что сейчас «сливочные» сыграют оптимальным составом.
Мадридцы давно потеряли мотивацию в чемпионате. Догнать лидирующую «Барселону» у подопечных Анчелотти уже вряд ли выйдет. Правда, снизу клуб уже поджимает «Атлетико» — разрыв между ними составляет два очка. Думаю, понижение на третье место ещё сильнее скажется на репутации команды.
А вот «Сельта» особых иллюзий по поводу этого сезона уже не питает. Соперники из еврокубковой зоны отрываются от «кельтов» на десять очков. Однако подопечные Карлуша Карвальяла стоят слишком низко в таблице – на 12-й позиции. Так что коллективу сейчас главное не опуститься к зоне вылета.
В общем, я считаю, что не стоит ждать лёгкой победы «Реала». Только несколько дней назад клуб встречался в важном матче Лиги чемпионов с «Челси». Было видно, что лидеры немного устали. Тот же Модрич совершал много ошибок. А сейчас у мадридцев будет пара спокойных недель. Думаю, на этих выходных Анчелотти даст основным футболистам отдохнуть.
Так что я тут предлагаю ставку – обе команды забьют», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
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