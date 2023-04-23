ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.30.

«У «Ак Барса» не получилось дожать матч в концовке хотя бы до овертайма. Но упрекать в этом они могут только сами себя. За небольшую расслабленность во второй двадцатиминутке, когда и удалялись, и две шайбы пропустили. По статистике-то казанцы не только не проиграли армейцам, но и уделали их по всем компонентам, кроме счёта на табло. Перебросали более чем в два раза, а толку?

Лучшие прогнозы на сегодня.

С каждым последующим матчем серии количество возможных сценариев дальнейшего развития сюжета сокращается. Сейчас, перед четвёртым матчем, есть два пути. В первом ЦСКА берёт четвёртую игру и, по сути, забирает всю серию. Да, мы, конечно, помним и всегда будем помнить, что ЦСКА до сих пор остаётся единственным клубом КХЛ, отдавшим серию со счёта 3-0, но когда это было и с каким тренером? Счёт 3-1 практически гарантирует Кубок Гагарина, и, конечно, красно-синие постараются в воскресенье этого счёта добиться. По второму сценарию «Ак Барс» счёт в серии сравняет, после чего она начнётся заново, но уже до двух побед. И, на минуточку, при определённом психологическом преимуществе «больших татар».

Я склоняюсь ко второму варианту и вот почему. Армейцы обыграли «Ак Барс» в этой серии уже два раза подряд. Вероятность, что они смогут победить в третий раз, всё-таки ниже, чем победа очень и очень злого «Ак Барса» после двух подряд поражений. Тем более что у «больших татар» за четыре финала КХЛ было три Кубка, тогда как у ЦСКА поражений в финалах больше, чем побед: три против двух. То есть тут у казанцев преимущество, плюс тренер у них куда опытнее. Поэтому жду не слишком результативный четвёртый матч с тоталом ниже 6.5. Победу в нём должен одержать «Ак Барс». Вероятность овертаймов весьма высока», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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