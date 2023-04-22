ЦСКА — «Ак Барс», четвёртый матч. Билялетдинов тонет, и Радулов не спасёт

Казанцы наткнулись на очень мощное сопротивление. Вряд ли они смогут переломить ход серии в этой встрече.

23 апреля состоится четвёртый матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех казанцев оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» 23 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.24, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Ак Барс» Казань (23.04.2023)

В Континентальной хоккейной лиге 23 апреля всё внимание будет уделено четвёртому матчу финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», который пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу армейцев.

В третьем матче серии в Москве подопечные Сергея Фёдорова победили «Ак Барс» (3:2). В составе хозяев голами отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев. Никита Нестеров дважды ассистировал и вышел на третье место по очкам среди защитников в плей-офф. У гостей забросили шайбы Дмитрий Воронков и Александр Радулов.

Немировски: долго предложение «Сибири» не рассматривал.

Стоит отметить, что четыре из пяти шайб клубы забросили во втором периоде. ЦСКА забил три гола с пяти бросков в створ. Хозяева реализовали два большинства из трёх возможных. По итогам второго периода подопечные Билялетдинова перебросали красно-синих 15:5, но уступили со счётом 1:3.

Александр Радулов сократил отставание в третьем периоде, но Адам Рейдеборн был снова на высоте. Голкипер отразил 32 из 34 бросков в створ — это 94,12%. Его визави из «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён на Амира Мифтахова после трёх пропущенных во втором периоде голов. ЦСКА впечатлил своей результативностью, реализовав 20% бросков.

Впереди четвёртый матч серии, который пройдёт в Москве. Преимущество своего льда на стороне армейцев. Плюс основные лидеры ЦСКА в отменной форме. Лучший бомбардир Михаил Григоренко за 23 игры набрал 25 очков.

Фёдоров объяснил, с чем связана зрелая игра Полтапова.

У «Ак Барса» лучший снайпер – Александр Радулов с девятью шайбами. Также он лучший бомбардир команды с 16 очками за 20 игр. Показатели у хозяев чуть лучше, но по игре соперники схожи, и выделить фаворита в этой паре трудно. Однако ЦСКА дома за 10 последних игр победил восемь раз.

«Ак Барс» в гостях выиграл 7 из 10 последних игр в плей-офф. Впрочем, у армейцев дома отменная поддержка трибун и лидеры в порядке. По игре ЦСКА смотрится сильнее. Подопечные Сергея Фёдорова хороши в реализации моментов. Плюс работают все четыре звена, когда у «Ак Барса» основной движущей силой является первая пятёрка.

«Ак Барс» нацелен сравнять счёт в серии, но в Москве у Сергея Фёдорова порядок и статистика отменная. Поэтому проверим ставку на победу ЦСКА и тотал больше 3.5 шайбы за 3.10. Команды в двух из трёх очных матчей забивают больше четырёх голов в основное время.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 23 апреля 2023 года

Красно-синие повели в серии. В Москве у них отменная статистика игр в плей-офф и поддержка трибун. Проблем по игре и по составу нет. К «Ак Барсу» возникают вопросы, особенно по игре в большинстве. Плюс основную угрозу представляет лишь первое звено, в то время как у ЦСКА все четыре действуют здорово. Поэтому преимущество на стороне армейцев, проверим ставку на них через тотал больше.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 3.5 шайбы за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

Билялетдинов: ЦСКА не даёт нам особенно развернуться.

Да Коста: я люблю Екатеринбург, мне нравится здесь всё.

Билл Дэйли: ситуация на Украине влияет на планы НХЛ.

Тарасенко превзошёл Овечкина по голам в плей-офф НХЛ за последние 10 лет.