«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.95.

«Статистика финальной серии всё расставляет по своим местам. Понятно, что статистику эту даже куцей не назовёшь, но другой у нас не может быть. На данный момент «Ак Барс» дома имеет 50-процентный результат, а вот в гостях – нулевой. То есть абсолютно: два матча – два поражения. Таким образом, статистика как бы ненавязчиво намекает, что даже если «Ак Барс» вытащит пятую игру дома, то в шестом матче – московском — ему ловить нечего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что подспудно это понимают и сами казанцы. Заодно понимая, что трижды подряд обыграть сегодняшний ЦСКА, больше всего напоминающий своей игрой гильотину, практически невозможно. По крайней мере им. Давайте будем откровенны, по тому, что творилось в «Ак Барсе» до Нового года и до третьего пришествия Билялетдинова, нынешний финал – уже подарок небес. Практически всех лидеров Востока в нынешнем сезоне колбасило так, что, проводись плей-офф по общей таблице, думаю, и в полуфинале был бы лишь один представитель этой конференции, которого на этом этапе бы и удушили.

ЦСКА же просто надо помнить то своё единственное и для красно-синих, и для всей лиги поражение в плей-офф со счёта 3-0. Особо помнить, с чего оно началось: «Ну подумаешь, разок проиграем». Поэтому в Казань надо ехать, ни в коем случае не теряя волну, которую им удалось оседлать дома.

Поэтому вновь предполагаю суровое и малорезультативное «бодалово» с тоталом, не превышающим 5.5. И итоговую победу ЦСКА, которая закроет текущий сезон. Тем более что все нормальные люди в других лигах давно уже закончили. Исключение составляет лишь МХЛ, но там финальные сюжеты сильно изменяют само понятие нормальности», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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