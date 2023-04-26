«Интер» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют за 1.93.
«Интер» и «Ювентус» проведут ответный матч Кубка Италии. В первой встрече победитель не был определён. Клубы сыграли со счётом 1:1. В общем-то, равного футбола я жду от соперников и сегодня.
«Интер» вроде начал немного выбираться из кризиса, в который попал в последние месяцы. Клуб шёл на серии без побед, которая привела к тому, что в Серии А он опустился до шестого места. Совсем не помогло подопечным Индзаги возвращение 15 очков «Ювентусу».
Однако в последних матчах миланцы снова начали побеждать. Сперва клуб уверенно обыграл «Бенфику» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов – 2:0. В ответном матче соперники сыграли вничью – 3:3, и в итоге в полуфинал вышел именно «Интер». На выходных команда Индзаги еще и обыграла «Эмполи», тоже забив три гола – 3:0.
А вот у «Ювентуса» небольшой кризис идёт прямо сейчас. Последняя виктория команды была в первом матче Лиги Европы со «Спортингом» (1:0). Впоследствии соперники сыграли вничью в ответной встрече, и туринцы тоже прошли в полуфинал еврокубка. А вот последняя победа в домашнем чемпионате была у «старой синьоры» еще в начале апреля.
Череда поражений и ничьих не позволила «Ювентусу» расположиться на втором месте Серии А после возвращения 15 очков – клуб идёт только третьим. Также на выходных команда Аллегри уступила в принципиальном матче с будущим чемпионом – 0:1 с «Наполи».
В общем, я тут не вижу очевидного фаворита. Для обеих команд сезон заканчивается тяжело – график плотный. На неделе оба противника прошли в полуфиналы еврокубков. Так что дальше им точно будет не легче. Я не думаю, что в этом ответном матче полуфинала Кубка Италии нас ждет яркий и атакующий футбол все 90 минут. Но хотя бы по голу команды в основное время точно забьют. Ведь на кону – выход в финал. Ставлю на то, что оба клуба забьют», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 20.40.
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