«Интер» — «Ювентус». Лукаку загорелся местью

Болельщики туринцев сильно обидели Ромелу во время первого матча, но их наказали. Теперь бельгиец заряжен поквитаться с самим клубом.

26 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Ювентус». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.10. Успех туринцев оценивается в 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 26 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Интер» — «Ювентус» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.93.

Анализ и прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» (26.04.2023)

26 апреля «Интер» на домашнем стадионе проведёт ответный матч с «Ювентусом» в 1/2 финала Кубка Италии. Игра начнётся в 22:00 мск. Первая встреча в Турине завершилась вничью со счётом 1:1.

«Змеи» преобразились после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Команда сбросила психологический груз, добившись хорошего результата в престижном турнире. После этого удалось прервать безвыигрышную серию из пяти встреч.

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На кураже подопечные Индзаги выиграли у «Эмполи» со счётом 3:0. Победу принёс Лукаку, который отметил известие об отмене дисквалификации на матч с «Ювентусом» в Кубке Италии двумя забитыми мячами и результативной передачей.

Пока сложно дать однозначный ответ на вопрос — прошли чёрно-синие стадию кризиса или нет. Преображение «Интера» во многом связано с переходом Симоне Индзаги на привычную схему с тремя центральными защитниками.

Такое построение с низким оборонительным блоком и акцентом на фланговые контратаки помогает Индзаги на определённом этапе компенсировать отсутствие креативного игрока в центре полузащиты, способного двигать мяч в сторону нападения. Не будем забывать, что у хозяев довольно возрастной состав, который требует тонкой тактической настройки.

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Стоит отметить улучшение реализации голевых моментов футболистами «Интера». В двух последних встречах они забили шесть мячей. Тревожный сигнал для «Ювентуса»!

В приподнятом настроении и футболисты «старой синьоры». Им вернули 15 очков. «Ювентус» взлетел на третье место таблицы Серии А, что гарантирует участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Тем не менее игра гостей оставляет вопросы. В минувшем туре чемпионата Италии «Ювентус» проиграл «Наполи» со счётом 0:1. Хотя у руководства и футболистов вызвали негодование два отменённых гола, причины поражения находятся в несколько иной плоскости.

Аллегри с первых минут отдал инициативу сопернику, и команда села в низкий оборонительный блок. Для «Наполи» подобное развитие событий оказалось идеальным, поскольку они подошли к игре уставшими после четвертьфинала ЛЧ. Лишь за 30 минут до конца встречи наставник «Ювентуса» заменил защитника на хавбека и стал играть смелее, но было уже поздно.

«Интер» и «Ювентус» провели 41 очную встречу. 20 побед записал в актив клуб из Турина, и 11 матчей завершились ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей 52:42 в пользу подопечных Аллегри.

«Интер» на подъёме после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Ключевые исполнители сбросили психологическое напряжение и заиграли раскованно. Заработало на полную мощность звёздное нападение хозяев.

Отметим, что в пяти из шести последних встреч чёрно-синие не проиграли, а в трёх из четырёх очных матчей на поле «Интера» соперники обменялись забитыми мячами. Перспективно выглядит ставка на то, что «Интер» не проиграет и обе забьют за коэффициент 2.44.

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В первой встрече Кубка Италии команды сыграли вничью. Лукаку в тот день подвергся оскорблениям от трибун «Интера». Ромелу реализовал пенальти на 95-й минуте и отпраздновал гол, закрыв глаза и заткнув уши пальцами во время празднования.

Арбитр посчитал это провокацией и дал жёлтую карточку, которую перед второй игрой отменили. А вот 171 болельщик «змей» был наказан и найден. Однако Лукаку продолжит мстить, и выход в финал может стать лучшим утешением для форварда.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 26 апреля 2023 года

«Интер» вряд ли будет раскрываться в ответной игре. Возвращение к схеме с тремя центральными защитниками доказало свою жизнеспособность и развязало руки нападающим чёрно-синих. В свою очередь, и «Ювентус» только в одном из пяти последних матчей на выезде покинул поле без забитого мяча.

Ставка: «Интер» не проиграет и обе забьют за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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Прогноз на матч «Интер» — «Ювентус» с коэффициентом 3.60.