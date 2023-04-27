ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на финальный матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.66.

«На тяжелейшем и почти безнадёжном пути, в котором надо трижды подряд выиграть у ЦСКА, в том числе один раз в Москве, «Ак Барс» сделал лишь первый шаг. Вновь, как и всё в этой серии, было «на тоненького», вновь всё решила одна шайба. Можно было, конечно, для полноты икебаны сыграть пару периодов в овертайме, но и так получилось неплохо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что дальше? Дальше, думаю, шагнуть казанцам не дадут, потому что армейцы им в Москве все ноги переломают. Понятно, что когда один из соперников подвисает без права на ошибку, то хоккейные качели на этом заканчиваются. И настрой у «больших татар» в Москве будет ничуть не хуже, чем был в Казани. Но тут уже будут работать качели Фортуны: сегодня повезло одним, завтра повезёт другим. А армейское везение в нынешней ситуации – это смертный приговор для «Ак Барса».

Можно было бы, конечно, предсказать, что в шестом матче нас ждёт ещё более упорное бодалово. Но куда ещё упорнее? Соперники как упёрлись друг в друга в первом матче, так из этой интересной конфигурации до сих пор не вышли. И до самого конца сезона не выйдут. Значит, ничего голеобильного ждать не приходится и тотал в 6.5 является практически мечтой. То есть наверняка будет меньше.

А лавочку армейцы в четверг закроют. И воду сольют, и свет погасят. Хватит, наигрались. Пора и в отпуск. Но для этого красно-синим сперва надо будет в четверг победить, что они в итоге и сделают», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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