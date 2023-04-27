ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.67.

«В матче под номером пять армейцы были не похожи сами на себя. Что с ними произошло – я так и не понял. Может, решили, что у них есть право на ошибку, поэтому так транжирили свои моменты и в то же время допускали столько ошибок в обороне. Но в предстоящей игра права на осечку уже нет, потому как в случае поражения психологическое преимущество будет на стороне казанцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Москве армейцы должны сыграть предельно строго, прежде всего в обороне. В атаке у них исполнителей достаточно. К их джокерам добавился ещё и совсем юный Полтапов, сотворивший чудо-гол в пятой игре серии. Армейцы будут играть при переполненных трибунах, и раньше они никогда не выигрывали Кубок Гагарина на домашнем льду. Сейчас у них отличный шанс это сделать. И я уверен, что этим шансом дружина Сергея Фёдорова воспользуется. Победа ЦСКА в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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