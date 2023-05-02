«Арсенал» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.63.

«34-й тур чемпионата Англии. Лондонское дерби. Уже четыре матча не побеждает «Арсенал». В схватке за чемпионство Артета крупно проиграл «Сити». Думаю, что команда не справилась с давлением. Не хватило опыта. Лондонцы упустили свою первую строчку. Как правило, в такой момент наступает раскрепощение. Команда показывает отличную игру, когда на ней нет такого давления.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А «Челси» никакой игры не показывает. Да, в команде собраны очень сильные игроки. Но в коллективе бардак. Футболисты никак не могут притереться друг к другу. Проигрывают всем подряд направо и налево. Конечно, они будут стараться себя проявить.

Но «Арсеналу» уже пора выигрывать. «Канониры» очень хороши. Они на порядок выше соперника. Дам осторожный прогноз на П1. Хотя думаю, что Артета победит с форой», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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