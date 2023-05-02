«Арсенал» — «Челси»: смотреть онлайн матч АПЛ, прямая трансляция

2 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Прямую трансляцию можно будет бесплатно посмотреть на сайте и в приложении Winline.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «канониров»: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Победа «Челси» оценена в 5.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.
Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Челси» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.03. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96.
Экспресс с коэффициентом 6.21.
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