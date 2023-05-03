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«Урал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Урал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч финала кубка России Путь РПЛ «Урал» — ЦСКА сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

«В ответном матче финала Кубка России Пути РПЛ «Урал» примет ЦСКА. Первая игра завершилась в Москве вничью (1:1). Это будет уже шестая очная встреча [в сезоне]. Команды и в чемпионате играли, и в Кубке России в группе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом матче этого противостояния ЦСКА играл лучше. Доминировал и в первом тайме, и в конце игры. Московской команде есть от чего отталкиваться. В Кубке России команды ранее играли 0:0, и в серии пенальти победил «Урал». В чемпионате ЦСКА выиграл последний матч (2:1), но там был назначен сомнительный пенальти в ворота «Урала».

Две очень упрямые команды. Сложно отдать кому-то предпочтение даже при том, что «Урал» играет дома и придут под 30 тысяч болельщиков. Однако по качеству игры ЦСКА выглядит лучше, и с этим вряд ли кто-то будет спорить. Но и у «Урала» есть свои козыри. Гончаренко отлично знает, как играть против ЦСКА и его схемы.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что в этом матче будет «низ». Много забитых мячей в ответной встрече быть не должно. Уж больно высоки ставки и очень дорого может стоить ошибка в ответной встрече. Ставлю на «низ» в этой игре», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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