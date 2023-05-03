«Урал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.97.
«В ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России снова сойдутся «Урал» и ЦСКА. В их первой игре соперники не выявили победителя – сыграли вничью. Думаю, для «армейцев» вторая встреча тоже будет не такая простая.
Хотя вроде бы все говорит об успехе подопечных Федотова. В РПЛ клуб выступает достаточно уверенно, не проигрывает. Только с «Локомотивом» ЦСКА недавно потерял очки (1:1). Но вот в остальных матчах клуб только выигрывал.
А вот «Урал» конкретно «забуксовал». Ситуация такова, что ничья с «Краснодаром» (1:1) в последнем туре РПЛ является успехом для екатеринбуржцев. Ведь до этого подопечные Гончаренко шли на длинной серии поражений. В Премьер-лиге клуб уже рискует опуститься в зону вылета.
Но даже несмотря на такие результаты «Урала», я не думаю, что клуб полностью провалится в ответном финале. Тем Кубок и прекрасен, что тут часто решает одна игра, только 90 минут. А на такое короткое время подопечные Гончаренко могут забыть про неудачи и навязать борьбу ЦСКА. Так что рискну и предложу поставить на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 11.16.
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