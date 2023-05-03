«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Вест Хэм».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 4.5 за 1.69.
«Ман Сити» сделал ровно столько, сколько нужно было для победы над «Фулхэмом». Пусть она была лишь в один мяч, но лондонцев практически не подпускали к воротам, и в конечном победном результате особых сомнений не возникало.
Вряд ли предстоящая игра будет особо отличаться от предыдущей. Команда Гвардиолы будет все так же контролировать происходящее на поле, и вопрос по большому счету будет заключаться лишь в серьезности ее подхода и успешности реализации голевых моментов.
«Вест Хэм» вновь сыграл в достаточно авантюрном стиле и во второй игре кряду уступил. Перед первым полуфиналом Лиги конференций «молотобойцам» играть с обоими представителями Манчестера, и вряд ли хотя бы очко там удастся зацепить. Все-таки Европа важнее, а вопрос сохранения места в АПЛ наверняка решится в матчах с менее мощными соперниками», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 11.16.
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