«Ювентус» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Севилья» в полуфинале Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.86.

«Ещё один матч в Италии, в Турине. «Ювентус» будет принимать «Севилью» в полуфинале Лиги Европы. У «Ювентуса» пока непонятная ситуация в итальянской Серии А: вроде 15 очков вернули, поэтому команда в лигочемпионской четвёрке, идёт на втором месте, но этот вопрос окончательно не закрыт, и эти очки могут снять. Поэтому «Ювентус» в этом неровном сезоне постарается с Аллегри взять трофей — выиграть Лигу Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После того как «Ювентусу» вернули эти 15 очков, прям воспрянул: команда легче двигается, легче создаёт моменты и действует очень грамотно. В последних двух матчах «Ювентус» побеждал – дома «Лечче» и в Бергамо на выезде «Аталанту». До этого была ничья с «Болоньей» — 1:1.

Но соперник у «Юве» тоже очень и очень неуступчивый. Мало кто верил в «Севилью» в противостоянии с «Манчестер Юнайтед», но Хосе Луис Мендилибар даже без какого-то международного опыта сумел быстро наладить порядок. И прошли не только «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, но и выдали хорошую серию сейчас в чемпионате. В последних пяти играх у «Севильи» четыре победы. Неожиданно севильцы оступились с «Жироной», проиграв 0:2. Но в последнем туре «Севилья» дома обыграла «Эспаньол» — 3:2.

Сложный матч для прогноза, но здесь, я всё-таки думаю, если «Ювентус» сыграет так, как в последних матчах чемпионата, то у него неплохие шансы на то, чтобы «Севилью» обыграть. На чистую победу «Ювентуса» я вряд ли поставлю, а вот вариант «Ювентус» не проиграет и, скорее всего, в «низовом» матче, я, пожалуй, возьму. 1:0, 1:1 — вот что-то такое мне кажется. Или 2:0 в пользу «Ювентуса» вполне может быть. Мой прогноз — 1X и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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