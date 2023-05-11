«Рома» — «Байер»: ставка Александра Мостового на матч 1/2 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер».

Ставка: ничья за 3.40.

«Интересная встреча состоится в рамках полуфинала Лиги Европы — «Рома» примет дома «Байер». Моуринью идёт за своим очередным трофеем. А противостоять ему будет молодой тренер и экс-игрок Хаби Алонсо со своей командой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома» в Серии А идёт на серии неудач — в четырёх турах клуб не выигрывал. В том числе сыграла вничью команда Моуринью с «Миланом» (1:1) и с «Монцей» (1:1). А «Интеру» римляне и вовсе проиграли — 0:2. Однако было видно, что «Рома» решила накопить силы перед полуфиналом Лиги Европы. Думаю, Жозе настраивает своих игроков на выход в финал еврокубка.

Впрочем, из-за ставки на Лигу Европы страдает положение команды в Серии А. После нескольких матчей без побед «Рома» уже опустилась на седьмое место. Плотность команд в турнире большая, так что у коллектива ещё есть шанс на борьбу за топ-6.

У «Байера» схожая с «Ромой» ситуация в чемпионате Германии. Там клуб идёт на шестом месте и тоже борется за участие в еврокубках. Впрочем, в отличие от римлян, «фармацевты» намного реже проигрывали в последнее время — всего один раз в пяти турах. Если в первой половине сезона команда выглядела не лучшим образом, то сейчас она стала довольно боевой. Не последнюю роль в этом сыграл молодой тренер Хаби Алонсо.

В общем, я тут не вижу очевидного фаворита. Довольно непредсказуемая пара. Одно я знаю точно — для Моуринью это очень важные встречи. Так что даже несмотря на лучшую форму «Байера», я всё же склоняюсь к тому, что противники не определят победителя в первом очном матче», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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