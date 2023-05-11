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«Ювентус» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на первый матч 1/2 финала Лиги Европы

«Ювентус» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на первый матч 1/2 финала Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.67.

«Первый матч полуфинала Лиги Европы. Команды в неплохой форме. «Севилья» плохо начала сезон, но в последнее время дела налаживаются. «Ювентусу» вернули очки. Сейчас команда находится на втором месте в чемпионате Италии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Безусловно, «Юве» нужно думать теперь не только о Лиге Европы, но и о чемпионате.

В «Севилье» собраны очень опытные футболисты, они уже ничего не решают в чемпионате Испании. Команда находится в середине турнирной таблицы и может полностью сконцентрироваться на домашнем для себя турнире, Лиге Европы. Напомню, что севильцы чаще всех выигрывали этот турнир.

Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
11 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Жду напряжённую борьбу. Поэтому вряд ли мы увидим много голов. Ставлю на ТМ (2.5). Кроме того, предположу, что гости не проиграют», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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