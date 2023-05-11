«Ювентус» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на первый матч 1/2 финала Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.67.

«Первый матч полуфинала Лиги Европы. Команды в неплохой форме. «Севилья» плохо начала сезон, но в последнее время дела налаживаются. «Ювентусу» вернули очки. Сейчас команда находится на втором месте в чемпионате Италии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Безусловно, «Юве» нужно думать теперь не только о Лиге Европы, но и о чемпионате.

В «Севилье» собраны очень опытные футболисты, они уже ничего не решают в чемпионате Испании. Команда находится в середине турнирной таблицы и может полностью сконцентрироваться на домашнем для себя турнире, Лиге Европы. Напомню, что севильцы чаще всех выигрывали этот турнир.

Жду напряжённую борьбу. Поэтому вряд ли мы увидим много голов. Ставлю на ТМ (2.5). Кроме того, предположу, что гости не проиграют», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

Джеко повторил достижение Зидана и Роналду.

Комличенко: сильно скучаю по еврокубкам.

Шевченко: «Милан» психологически проиграл «Интеру».