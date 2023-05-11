«Рома» — «Байер»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы в Италии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер».
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Сложно выделить фаворита противостояния Жозе Моуринью и его бывшего подопечного в мадридском «Реале» Хаби Алонсо. Букмекеры минимальное предпочтение отдают баску и его «Байеру», и, наверное, в этом есть своя логика.
«Рома» сдала за последний месяц – четыре матча уже не побеждает, заслуженно уступив и не такой уж нынче грозной «Аталанте», и «Интеру». Команда после героической победы над «Фейеноордом» на том уровне больше не играла, пропуская в каждом матче и не слишком активно действуя впереди.
«Байер» на выходных проиграл впервые с февраля. К сожалению, дотянуться до Лиги чемпионов уже почти нереально, но это не умаляет заслуг и Алонсо, и его команды. Всё-таки леверкузенцы сделали существенный скачок и сильно прибавили во всех компонентах.
Думаю, что самое оптимальное здесь поставить на то, что обе команды отличатся. И там и там оборона не является сильнейшей, тогда как воспользоваться этим и у итальянцев, и у немцев есть кому», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
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