«Ювентус» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 3.50.

«Ювентус» и «Севилья» встретятся в рамках первого матча полуфинала Лиги Европы. Если «Реал» можно назвать королём Лиги чемпионов, то у севильцев есть подобный статус в ЛЕ. Так что я не думаю, что у туринцев тут есть шансы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Недавно у «Ювентуса» прошёл небольшой кризис. На протяжении пяти встреч клуб не знал побед. Из-за этого в Серии А команда Аллегри растеряла преимущество перед преследователями. Теперь туринцы вынуждены вести борьбу за участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Хотя в последних матчах «старой даме» все же удалось выиграть. Сперва клуб победил «Лечче» (2:1), а затем и «Аталанту» (2:0). В предыдущем раунде ЛЕ «Ювентусу» достался непростой соперник — «Спортинг». С близким общим счётом 2:1 дальше прошли туринцы.

А вот «Севилья» в четвертьфинале Лиги Европы смогла остановить одного из фаворитов еврокубка — «Манчестер Юнайтед». Если в их первом матче всё было ещё не так очевидно (2:2), то уже в ответной игре красно-белые не оставили англичанам шансов — 3:0.

Зато в Ла Лиге дела у подопечных Хосе Луиса Мендилибара идут не так хорошо, как у «Ювентуса» в Серии А. Там клуб располагается в середине таблицы — у него почти не осталось шансов зацепиться за еврокубки. Впрочем, в последних турах севильцы часто выигрывали, несмотря на расположение в турнире.

Я тут всё-таки отдаю предпочтение гостям. «Севилья» уже не так беспокоится из-за домашнего чемпионата — там ей не на что рассчитывать. Так что ставку красно-белые могут сделать на Лигу Европы, в отличие от «Ювентуса», который находится в центре борьбы за топ-4 чемпионата Италии.

Также «Севилья» и Лига Европы почти что созданы друг для друга. Клуб отлично выступает в этом турнире. «Ювентус» подобного опыта не имеет всё-таки.

Предлагаю заключить пари на азиатскую фору (0) на «Севилью», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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