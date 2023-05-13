«Урал» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Оренбург» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.65.
«27-й тур РПЛ открывается матчем в Екатеринбурге – «Урал» будет принимать «Оренбург». «Урал» уже 7 матчей подряд не выигрывает в чемпионате России, поэтому он выпал из десятки. И настроение сейчас у команды Виктора Гончаренко не лучшее. А впереди еще финал Пути регионов Кубка России. Конечно, «Урал» об этом думает, потому что шаг до суперфинала и до матча в Москве. Но пока и в турнирной таблице чемпионата России у «Урала» не все задачи и цели решены.
«Оренбург» практически без мотивации. Да, футболисты прекрасно понимают, что, возможно, Личка уйдет, но они продолжают себя показывать и, что называется, продавать подороже. Может быть, кто-то и из футболистов «Оренбург» покинет, что, скорее всего, произойдет. «Оренбург» играет в удовольствие и даже с ЦСКА очень неплохо смотрелся.
Мне кажется, проблемы у «Оренбурга» в обороне есть, и Личка говорит, что мы играем в атаку и в защите не всегда действуем убедительно, поэтому, мне кажется, вариант «обе забьют» в этом матче вполне просматривается. Я бы взял именно его за 1,65», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 9.26.
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