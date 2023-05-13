«Урал» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Оренбург» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«27-й тур РПЛ открывается матчем в Екатеринбурге – «Урал» будет принимать «Оренбург». «Урал» уже 7 матчей подряд не выигрывает в чемпионате России, поэтому он выпал из десятки. И настроение сейчас у команды Виктора Гончаренко не лучшее. А впереди еще финал Пути регионов Кубка России. Конечно, «Урал» об этом думает, потому что шаг до суперфинала и до матча в Москве. Но пока и в турнирной таблице чемпионата России у «Урала» не все задачи и цели решены.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург» практически без мотивации. Да, футболисты прекрасно понимают, что, возможно, Личка уйдет, но они продолжают себя показывать и, что называется, продавать подороже. Может быть, кто-то и из футболистов «Оренбург» покинет, что, скорее всего, произойдет. «Оренбург» играет в удовольствие и даже с ЦСКА очень неплохо смотрелся.

Мне кажется, проблемы у «Оренбурга» в обороне есть, и Личка говорит, что мы играем в атаку и в защите не всегда действуем убедительно, поэтому, мне кажется, вариант «обе забьют» в этом матче вполне просматривается. Я бы взял именно его за 1,65», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

«Динамо» готово отпустить Диего Лаксальта в летнее трансферное окно.

Алаев: ближайший сезон РПЛ мы проведём в привычном формат.

Гус Хиддинк: без еврокубков футболистам тяжело прогрессировать.