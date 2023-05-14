«Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.00.

«Эвертон» примет дома «Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ. Конечно, я тут не вижу особых шансов у «ирисок». «Горожане» близки к чемпионству. Подопечные Гвардиолы не могут себе позволить потерять очки с соперником из нижней части таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Эвертон» всё ещё не гарантировал себе прописку в следующем сезоне АПЛ. Да, сейчас клуб идет за пределами зоны вылета, на 17-й строчке. Однако «Лестер» и «Лидс» с позиций ниже отстают от «ирисок» всего на два очка. Так что борьба за места в чемпионате будет длиться до заключительного тура.

В последнее время подопечные Шона Дайча перестали часто проигрывать – две ничьих и по одной победе с поражением в четырёх турах. Причем выиграть «Эвертону» удалось у «Брайтона» из еврокубковой зоны – разгромные 5:1.

А вот «Манчестер Сити» продолжает безупречно выступать в АПЛ. Клуб идет на длинной серии побед. Сейчас подопечные Гвардиолы лидируют в турнире с отрывом от «Арсенала» в одно очко. При этом у «горожан» есть ещё матч в запасе.

Единственное, что может помешать команде на финишной прямой АПЛ, – Лига чемпионов. На неделе у «Сити» был непростой выезд в Мадрид. В первом матче полуфинала подопечные Гвардиолы были близки к успеху. Но в итоге соперники сыграли вничью – 1:1.

А вот ответная встреча у «Манчестера» будет на следующей неделе. Так что я не думаю, что Гвардиола сейчас задействует всех своих основных игроков. Однако даже резервисты «горожан» способны обыграть нынешний «Эвертон», я считаю. Моя ставка – азиатская фора (-1.5) на «Манчестер Сити».

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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