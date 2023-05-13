Тренер «горожан» пожаловался на дату проведения матча с «ирисками». Ему нужно больше отдыха перед Лигой чемпионов.

«Эвертон» — «Ман Сити». У Гвардиолы мало времени

14 мая 2023 года состоится матч 36-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ман Сити». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «ирисок» оценены в 8.00. Заключить пари на ничью предлагается за 5.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Ман Сити» 14 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Эвертон» — «Ман Сити» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30. Ставки на то, что «горожане» победят со счётом 2:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ман Сити» (14.05.2023)

«Манчестер Сити» на одно очко опережает «Арсенал» в гонке за титул чемпиона Англии. В воскресенье «горожане» посетят «Гудисон Парк», где встретится с занимающим 17-е место «Эвертоном». Смогут ли «ириски» во второй раз в этом сезоне отобрать очки у «Ман Сити»?

Хозяева одержали победу в последнем матче с «Брайтоном». Клуб выиграл с разгромным счётом 5:1. Это был неожиданный результат. «Эвертон» на одно очко выше занимающего 18-е место «Лестера».

Алаев: ближайший сезон РПЛ мы проведём в привычном формате.

Победа «ирисок» над «Брайтоном» положила конец пятиматчевой безвыигрышной серии. Это дало команде спасательный круг, который поможет выжить в АПЛ. Однако поражение от «Манчестер Сити» может усугубить положение «Эвертона» в турнирной таблице.

Тренер будет надеяться, что вратарь Джордан Пикфорд получит ещё одно вдохновение. Он отлично сыграл во встрече с «Брайтоном».

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, победив в 10 последних встречах чемпионата подряд. Впечатляющие показатели, особенно учитывая то, что клуб успевает выступать в Лиге чемпионов и делает это неплохо.

Абаскаль отказался общаться с журналистами после матча с «Химками».

В середине недели команда Гвардиолы сыграла вничью со счётом 1:1 в полуфинальном матче ЛЧ с «Реалом». В среду «Ман Сити» проведёт ответную встречу с мадридцами. Шон Дайч будет надеяться, что соперник будет смотреть на «Эвертон» сквозь пальцы, проведя ротацию и думая о «сливочных».

«Ириски» набрали пять очков из последних 18 возможных. В последних шести матчах они уступили с общим счётом 9-12. Пять из этих девяти голов были забиты в ворота «Брайтона».

В начале этого сезона «Эвертон» вырвал ничью со счётом 1:1 на стадионе «Этихад». Эрлинг Холанд забил гол в первом тайме, но Демарай Грей сравнял цифры на табло во втором периоде.

В составе «ирисок» из-за травмы колена выбыл защитник Шеймус Коулман. Эндрос Таунсенд также травмирован. Вместе с ними в лазарете остаются Рубен Винагре и Бен Годфри.

Холанд был сдержан мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов в середине недели. Гвардиола будет надеяться, что нападающий сможет ещё раз забить «Эвертону» и не будет переживать из-за неудачной игры в ЛЧ.

Однако «ириски» могут ответить и даже повторить результат первого круга. Гвардиола и его подопечные почти наверняка будут держать в голове предстоящий матч с «Реалом», который не менее важен. Потерять очки один раз в АПЛ себе позволить можно, опережая «Арсенал» на одно очко и имея игру в запасе.

Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым.

Предлагаем поставить на обе забьют за 1.80 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Ещё один факт в пользу этого результата – Гвардиола недоволен датой матча с «ирисками» и ругает календарь. Это на руку «Эвертону».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

Алаев: ждём новостей от коллег по переговорам с ФИФА и УЕФА.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

Тренер «Зенита»: Малкому было сложно конкурировать с Месси в «Барселоне».

Прогноз на матч «Факел» — «Пари НН» с коэффициентом 2.17.