«Эвертон» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ман Сити».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.65.

«Тяжелейшая игра будет для «Сити», как это ни странно. С «Эвертоном» всё понятно, команда бьётся за выживание. Команда будет лезть из кожи вон. Будет доказывать, что 5:1 с «Брайтоном» – это не случайность. С Шоном Дайчем команда готова к выживанию. «Эвертон» регулярно забивает у себя дома, в 10 матчах обязательно что-то залетает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот приезжает «Манчестер Сити» после тяжёлой игры с «Реалом», где не было ни одной замены. Думаю, что на выезд отправится свежий состав, чтобы дать отдых основе.

Разумеется, Гвардиола старается контролировать все возможные сценарии. Выиграть три трофея вполне под силу. Но «Эвертон» очень неприятный соперник. Думаю, что он даст бой.

«Манчестер Сити» регулярно побеждает на выезде. Но команда пропускает в четырёх матчах. Думаю, что будет сдержанная игра, всё решат ошибки во втором тайме. А в первой половине нас ждет ничья», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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