Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эвертон» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

«Эвертон» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ман Сити».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.65.

«Тяжелейшая игра будет для «Сити», как это ни странно. С «Эвертоном» всё понятно, команда бьётся за выживание. Команда будет лезть из кожи вон. Будет доказывать, что 5:1 с «Брайтоном» – это не случайность. С Шоном Дайчем команда готова к выживанию. «Эвертон» регулярно забивает у себя дома, в 10 матчах обязательно что-то залетает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот приезжает «Манчестер Сити» после тяжёлой игры с «Реалом», где не было ни одной замены. Думаю, что на выезд отправится свежий состав, чтобы дать отдых основе.

Разумеется, Гвардиола старается контролировать все возможные сценарии. Выиграть три трофея вполне под силу. Но «Эвертон» очень неприятный соперник. Думаю, что он даст бой.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Манчестер Сити» регулярно побеждает на выезде. Но команда пропускает в четырёх матчах. Думаю, что будет сдержанная игра, всё решат ошибки во втором тайме. А в первой половине нас ждет ничья», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

«Спартак» обратится в ЭСК РФС после матча с «Химками».

Соболев назвал удаление Денисова ключевым эпизодом матча с «Химками».

Дюков: хотим провести финал Кубка России в «Лужниках», как и планировали.

Шон Дайч готовится преподнести сюрприз:
«Эвертон» — «Ман Сити». У Гвардиолы мало времени
«Эвертон» — «Ман Сити». У Гвардиолы мало времени
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023