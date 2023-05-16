Швейцария — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швейцария – Казахстан.

Ставка: победа Швейцарии и ТБ 5.5 за 1.48.

«С того момента, как чемпионаты мира перешли с формата четырёх групп по четыре команды на формат двух групп по восемь команд, в календаре всегда случается день, который болельщики называют «унылым». Чаще всего он приходится на пятый либо шестой игровой день, и в нём не играют команды, которые мы потом увидим в полуфиналах. Вот и сейчас из всех участников пятого игрового дня ЧМ-2023 в полуфинале может оказаться разве что сборная Швейцарии, да и то далеко не факт – для этого им должно очень сильно повезти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А пока швейцарцы играют с командой Казахстана, и будем надеяться, что хотя бы прилично помучиться «сырникам» придётся. Более того, в отличие от предыдущих чемпионатов, у братьев-казахстанцев хоть небольшой, но стерженёк в характере есть. Он уже помог им вытащить игру с норвежцами, может помочь и ещё раз. То есть если куда более опытные и мастеровитые швейцарцы минуте к десятой не забьют пару гвоздей в голову казахов, то те могут вцепиться в ляжку и не разжимать челюстей до самого овертайма. А там – уж как вынесет…

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК Швейцария Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Но тут я, конечно, команду Казахстана переоцениваю. Швейцария по всем параметрам сильнее и должна выигрывать в основное время, пусть и без внешнего лоска. Поэтому предсказываю интересный матч с тоталом выше 5.5 и победой сборной Швейцарии в основное время. Но топить буду всё равно за Казахстан», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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