Казахстан – Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Казахстан – Словакия.

Ставка: победа Словакии и ТБ 4.5 за 1.65.

«Несмотря на то, что накануне словаки так и не смогли сокрушить швейцарскую стену, положение их достаточно уверенное, поскольку в трёх оставшихся матчах им играть с тремя объективно слабейшими командами группы B. А над основным конкурентом за место под солнцем – сборной Латвии — Словакия теперь имеет преимущество по личным встречам. В общем, жизнь продолжается.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе у Казахстана тоже всё неплохо. Конечно, хотелось бы лучше, но скорее могло быть хуже. С нетерпением ждём матча Казахстан – Словения, который назовёт имя лузера группы B, а пока будем терпеливо взирать на то, как казахам в очередной раз мылят холку. Даже несмотря на то, что у них для отдыха было на сутки больше. Но объективно сборная Словакии мощнее казахов, и даже для одного-единственного очка в предстоящем матче команде Казахстана должно переть, как в новогодней сказке. Но закладываться на это точно не следует, слишком уж мала вероятность.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Казахстан Не начался Словакия Кто победит в основное время? П1 X П2

Предположу средний по голевой наполняемости матч с тоталом, превышающим 4,5. Победу в итоге одержат, а может быть, и выстрадают словаки, причем уложатся в основное время. Даже если за братский Казахстан будет болеть вся Россия-матушка», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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